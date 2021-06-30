Kuşadası Belediyesi'nin hijyen savaşçılarından normalleşme mesaisi

Pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçe belediyesi olan Kuşadası Belediyesi, kenti kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına hazırlamak için gerekli çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı ekipler, 7/24 esasına göre yürüttükleri mesai ile kentin tüm sokaklarını köşe bucak temizleyerek dezenfekte etti.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda belediye ekipleri, kenti 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına hazırlamak için yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda tam kadro sahaya inen TİM ekipleri tarafından, kentim tüm cadde ve sokakları basınçlı su kullanılarak köpükle yıkandı. Çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanların kullanıldığı çalışmada vatandaşların temas etme ihtimali bulunan tüm yüzeyler, çocuk parklarının oyun grupları, banklar ve çöp kutuları da özel solüsyonlarla hijyenik hale getirildi.

"Esnafı yalnız bırakmadı"

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, normalleşme öncesinde esnafı da yalnız bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı ekipler, saat kısıtlaması olmadan müşteri kabul edecek olan restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Ekipler normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan işletmelere yönelik yürüttükleri hijyen çalışmalarını sürdürecek.