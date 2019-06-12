Kuşadası Belediyesi'nin kurumsal kimliği yenileniyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin logosunun yenilenerek, yeni bir kurumsal kimlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediye Meclis Toplantısı'ndan önce meclis üyelerine sunum yapılarak, yeni logo ve kurumsal kimlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin uzun süredir kullanılan logosunu çağa daha uyumlu bir logoyla değiştirmek istediklerini belirterek,” Günümüzde kurumsal kimlik her açıdan önemsenen bir konu ve hem belediyemizin hem de şehrimizin temsil anlamındaki yüzü durumda. Gelişen teknoloji ile birlikte artık kurumların logoları daha anlaşılır ve şık hale geldi. Bizde uzun yıllardır kullanılan Kuşadası Belediyesi logosunu yenilikçi bir logoyla değiştirme kararı aldık. Logo değişikliğiyle birlikte ilçemiz turizm alanında kullanılacak bir logonun daha hazırlığı içerisindeyiz. Bu logonun kentimizin tanıtımına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.