İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Belediyesi'nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı.

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Ücretsiz maske dağıtımına önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edilecek.


Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), salgın hastalıkla mücadelede kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaparken, Güvercin Masa ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde vatandaşlar ile esnafa ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Müdürlük yetkilileri S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri'nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edileceğini belirtti.


Kuşadalı vatandaşların sağlığını korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Halkın sağlığını korumak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ve Kuşadası'na gelen konuklarımızın sağlığını tehlikeye sokacak dikkatsizliklere müsaade etmemiz mümkün değil. Bugün Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibimiz tarafından Kirazlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıtıldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.