Kuşadası Belediyesi'nin süt desteği 1 haftada 418 çocuğa ulaştı

Kent sakinlerinin yüksek enflasyon rakamları nedeniyle mağduriyet yaşamaması için sosyal yardımlarına hız veren Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Başkan Ömer Günel'in eşi Duygu Günel'in katılımıyla başlatılan süt desteği projesi sürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından “Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor” sloganıyla yürütülen proje dahilinde temin edilen sütler, sağlıklı ve geri dönüştürülebilir 1 litrelik ambalajlar içerisinde başvuru yapan ve tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırıldı. Çocukların kemik gelişimleri için büyük önem taşıyan süt ihtiyacını giderecek olan projede, hazırlanan süt dağıtım araçları ile ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında teslim etti. Proje ile bir haftada 418 çocuk için toplam 3 bin 344 litre süt evlere ulaştırıldı. Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sayfasının süt desteği bölümünden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilir.