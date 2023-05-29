Kuşadası Belediyesi'nin temizlik mesaisi aralıksız sürüyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, farklı mahallelerde eş zamanlı yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları çerçevesinde son olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na kadar detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda düzenli olarak gerçekleştirdiği hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Turizm sezonunun başlaması ile birlikte nüfus yoğunluğunun arttığı kent merkezi ve sahil bandına odaklanan ekipler tarafından, son olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda temizlik çalışması yapıldı. Çalışmada kent mobilyaları ile çöp sepetleri çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş nebâtî deterjanlar kullanılarak hijyenik hale getirildi. Ekipler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayarak Atatürk Meydanı'nı da kapsayan sahil bandında 90 derecelik sıcak suyla yıkama işlemi gerçekleştirdi. Kuşadalılar, ekiplerin titiz çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.