Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz diyetisyen hizmeti yoğun ilgi görüyor

Pandemi döneminde de online olarak devam eden diyetisyen hizmetinden 2021 yılının ilk beş ayında toplam 417 kişi faydalandı.

Kuşadası Belediyesi, sağlıklı bir toplum hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne (SİM) bağlı olarak faaliyet gösteren Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda verilen bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti de aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman iki diyetisyen yeni yılın ilk beş ayında 140'ı çocuk 277'si ise yetişkin olmak üzere 417 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi. Bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanan kişilere bir yandan ihtiyaca göre uygun beslenme listesi hazırlanırken bir yandan da sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatılıyor. Uzman diyetisyen tarafından ayrıca danışanların vücut analizleri ve kilo takipleri de yapılıyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak aldıkları bireysel beslenme danışmanlığı hizmetinden oldukça memnun.

Kuşadası Belediyesi'nin sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden sporcular da faydalanıyor. Kentte yaşayan 104 sporcunun beslenme takibini Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda hizmet veren Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz yapıyor. Birçok Kuşadalı sporcunun beslenme takibini yaptıklarına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, “2021 yılında Kuşadası Belediyesi'nde görevli diyetisyenler olarak 417 vatandaşımıza yaklaşık bin seans beslenme danışmanlığı hizmeti verdik. Seanslarımızda danışanlarımıza ortalama 45 dakika zaman ayırıyoruz. Seanslarımızda öncelikle obezite hastalığını önlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca sağlıklı beslenmenin püf noktalarını aktarıyoruz. Danışanlarımız arasında 104 sporcu bulunuyor. Sporcularımızın antrenman ve müsabaka dönemlerinde beslenme takibini yapıyoruz. Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte beslenme tarzlarımız da değişti. Bu süreçte de seanslarımıza online olarak aralıksız devam ettik. Kuşadalılar online seanslarımıza yoğun ilgi gösterdi. Danışanlarımızla bire bir gerçekleştirdiğimiz seansların dışında farklı gruplara yönelik eğitimlerimiz de oluyor. Sağlıklı bir Kuşadası için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.