Kuşadası Belediyesi'nin yeşil alan ve park hamlesi sürüyor

Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için mesai harcıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin 'Daha Yeşil Bir Çevre' hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Son bir yıl içerisinde 10 parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirdiği modern peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ot biçme, yeşil alan düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlere de devam eden ekipler, bir yandan da iki parkın yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca kentin farklı noktalarında bulunan refüjlerin peyzaj çalışmalarını da yapıyor.

2 parkın yenileme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Görev Şehitleri Parkı ile Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerindeki parkın yenileme çalışmalarına başladı. Görev Şehitleri Parkı'nda hafriyat işlerini tamamlayan ekipler, zemin düzleştirme çalışmalarına başladı. Yenilenmiş Görev Şehitleri Parkı'nın içerisinde oturma grupları, yürüyüş yolları, otomatik sulama ve aydınlatma sistemi yer alacak. Son olarak parkta peyzaj çalışması yapılacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde bulunan parkta yenileme çalışmalarına başladı. Hafriyat ve tesviye işleri devam eden parkın yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu, oturma alanları, otomat sulama ve aydınlatma sistemi yenilenecek. Parkın içerisinde ayrıca 3 potalı basketbol sahası ve tenis kortu yer alacak.

Refüjler çiçek açtı

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri park yenilme işlerinin yanı sıra kentin farklı noktalarında bulunan cadde refüjlerinin peyzaj çalışmalarını da yapıyor. Ekipler son olarak Atatürk Bulvarı'nda bulunan 550 metre uzunluğundaki refüjlerin düzenleme işlerini tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa yapılan peyzaj çalışmalarını vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.