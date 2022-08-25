Kuşadası Belediyesi'nin zabıta aracına çirkin saldırı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait bir araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye binasının arkasındaki alanda park halinde bulunan araca yönelik olarak gece saatlerinde gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde mesainin başlaması ile birlikte Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının, belediye binasının arkasında park halinde bulunan hizmet aracının tavanına parke taşı atıldığını, sileceklerinin ve ön kaportasının tahrip edildiğini fark etmeleri üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamu malına zarar vermenin vandallık olduğunu belirterek “Kuşadalılara hizmet etmek için gece gündüz çalışan Zabıta Müdürlüğümüzün aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bu çirkin saldırı asla kabul edilemez. Bu araçlar halkımızın vergileriyle alınmaktadır ve bu tip saldırılar halka zarar vermektedir. Bunun adı açıkça halk düşmanlığıdır. Sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli cezanın verilmesi için konunun takipçisi olacağız” dedi.