Kuşadası Belediyespor Triatlon takımı 6 kupa kazandı

Kuşadası Belediyespor Triatlon takımı, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Duatlon Antalya Finali'nde büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda Zerrin Üçkardeşler eğitmenliğindeki Kuşadası Belediyespor Triatlon takımı, 6 kupa almaya hak kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Duatlon Türkiye Finali müsabakaları Antalya'da yapıldı. Türkiye genelinden 200'ü aşkın sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği müsabakalarda Kuşadası Belediyespor'u temsilen “Elit Erkekler” kategorisinde bireysel olarak yarışan Yusuf Ateş Türkiye birincisi olurken, Kuşadası Belediye Spor Genç Erkekler takımı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Yıldız Kızlar kategorisinde Kuşadası Belediyespor takımından Beyza Ayaşlıoğlu Türkiye ikincisi, Genç Erkekler kategorisinde ise Nurican Yaşar Türkiye ikincisi oldu. Final yarışlarında ayrıca Kuşadası Belediye Spor Minik Erkekler ve Yıldız Erkekler takımları Türkiye dördüncüsü oldu.