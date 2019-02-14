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Kuşadası Belediyespor'dan taekwondoda gümüş madalya

Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya’da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.

Kuşadası Belediyespor Taekwondo Takımı Antalya'da düzenlenen turnuvalardan gümüş madalya ile döndü.


7-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 4. Dünya Başkanlık Kupası'na 4 sporcu ile, 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Turnuvası'na 7 sporcu ile katılan Belediyespor, Turkish Open Turnuvası'nda yıldız bayanlar kategorisinde 59 kiloda Buse Naz Ünlü ile gümüş madalya kazandı. Müsabakalar boyunca sporculara Taekwondo Eğitmeni Memduh Babat'a Kuşadası Belediyesi Diyetisyeni Dr. Aysen Arıcan Öz ve psikolog Candan Atak eşlik etti.

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