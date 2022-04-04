Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Briç Federasyonu iş birliğinde Kuşadası Briç Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ‘26. Kuşadası Briç Festivali' sona erdi. İki gün süren yarışmada dereceye giren takım ve oyunculara kupalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan verdi.

Türkiye genelinden 192 briç oyuncusunun katıldığı 26. Kuşadası Briç Festivali sona erdi. Düzenlenen yarışmada, briç oyuncuları ve takımlar kıyasıya rekabet etti. Briç severlerin ilgi gösterdiği festival açık, takım, kadınlar, gençler, senyörler ve karışık olmak üzere 6 kategoride yapıldı. Dereceye giren briççiler ile takımlara kupaları Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından verildi.

Briç festivalinin kapanış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Briç festivalimize katılan tüm oyuncularımıza Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Sizleri Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz. Gelecek yıl daha fazla katılımla turnuvaya ev sahipliği yapmayı istiyoruz" diye konuştu.