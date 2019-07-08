Kuşadası Caferli'de Çiçek Şenliğine büyük ilgi

Caferli Meydanı'nda düzenlenen şenliğe 10 bini aşkın vatandaş katıldı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte gerçekleşen halk oyunu gösterileri ve müzik dinletisi katılımcıların beğenisini aldı. Caferli'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Dünya'nın en güzel kenti olan Kuşadası'nın değerli sakinleri, sevgili hemşehrilerim. Evet Dünya'nın en güzel kentinde yaşıyoruz. Deniziyle, güneşiyle, yeşiliyle, gün batımıyla dünyanın en güzel kenti Kuşadası. Caferli'de bu güzel kentin en özel mevkilerinden biri. Böyle güzel bir yerde, böyle özel bir şenlikte sizlerle olmak benim için çok değerli. Geçtiğimiz ay Kirazlı mahallemizde benzer bir organizasyon yapmıştık. Caferli Çiçek Şenliği bu konseptte gerçekleştirdiğimiz ikinci şenliğimiz oldu. Önümüzdeki süreçte, benzer şenlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak kültür- sanat faaliyetlerini oldukça önemsiyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle kültür ve sanata nasıl önem verdiğimizi göreceksiniz. Buradan bir şeyin müjdesini vermek istemiyorum. Kuşadası'na kültür-sanat alanında büyük bir yatırım yapmak için kolları sıvadık. Bir Belediye Konservatuvarı açmayı programımıza aldık. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırıp konservatuvarımızı en yakın zamanda faaliyete sokmak istiyoruz. Bizim amacımız, Kuşadası'nı dünyada festivalleriyle, çalıştaylarıyla, sempozyumlarıyla, müzeleriyle anılır bir kent haline getirmek” dedi.