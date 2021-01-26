İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ege Mahallesi bölümünde refuje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan bayan araç sürücüsü M.N. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.