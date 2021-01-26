Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ege Mahallesi bölümünde refuje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan bayan araç sürücüsü M.N. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.