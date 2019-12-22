Ku?adas? CHP'de Ba?kan Mehmet G?rbilek g?ven tazeledi

kongre s?recine giren Cumhuriyet Halk Partisi ?rg?tleri Ku?adas?'ndaki ola?an kongrelerini ger?ekle?tirdi.

Ayd?n'da kongre s?recine giren Cumhuriyet halk partisi ?rg?tleri Ku?adas?'ndaki ola?an kongrelerini ger?ekle?tirdi. Tek listeyle gidilen Ku?adas? ?l?e ba?kanl??? se?imlerinde mevcut ba?kan Mehmet G?rbilek listesiyle g?ven tazeledi. B?y?k bir co?kuya sahne olan ola?an genel kurulda birlik ve beraberlik mesajlar? verildi.

Ku?adas? Belediyesi d???n salonunda d?zenlenen kongreye CHP Ayd?n Milletvekilleri B?lent Tezcan, S?leyman B?lb?l ve H?seyin Y?ld?z, CHP ?l Ba?kan? Ali ?ank?r, Ku?adas? belediye ba?kan? ?mer G?nel ,il?e ba?kanlar?, kad?n ve gen?lik kollar? ba?kanlar?, delegeler ve partililer kat?ld?. Divan ba?kanl???n? CHP Ayd?n kad?n kollar? ba?kan? Ay?e ?zdemir'in yapt??? kongrede CHP Ayd?n Milletvekilleri B?lent Tezcan, S?leyman B?lb?l ve H?seyin Y?ld?z,CHP Ayd?n il ba?kan? Ali ?ank?r, Ku?adas? Belediye Ba?kan? ?mer G?nel, birer konu?ma yapt?.