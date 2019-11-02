Kuşadası CHP'de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan kongre süreci nedeniyle aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Yerel seçim öncesinde atamayla görevlendirilen mevcut ilçe başkanı Mehmet Gürbilek, yapılacak olan kongre için adaylığını açıkladı.

2009 yerel seçimlerinde Esat Altungün ile 2019 yerel seçimlerinde ise Ömer Günel ile iki kez seçim kazanan ilçe başkanı olarak dikkat çeken Mehmet Gürbilek'in adaylık açıklamasına çok sayıda partili katıldı. Salona sığmayan partililer parti binası önüne çıkarken, alkışlarla konuşmasına başlayan Mehmet Gürbilek, başta eşi ve çocukları olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Gürbilek, CHP'nin büyük aile olduğunu belirterek “Yerel seçim öncesi Belediye Başkanımız Ömer Günel'e yönelik asılsız bir iftira kampanyası düzenlendi. CHP'li sandığımız, zamanında partili olarak destek verdiğimiz birileri tarafından ucuz ayak oyunlarıyla seçimi kaybetmemiz için çalışıldı. Diğer yandan CHP'li sandığımız aynı insanlar, ‘Adalılık' mikro milliyetçiliği ile adayımız Ömer Günel hakkında kara propaganda yaptı. Kendi bireysel menfaatlerini ve egolarını kendilerini o makamların üzerinde tuttu. Riyakarlık diz boyuydu. Ama bu partinin gerçek sahibi olan partililer atanmış yönetim olarak bizlere, belediye başkan adayına sahip çıktı, kenetlendi. Parti örgütü olarak yılmadık, kararlı bir şekilde adayımızı destekledik ve kazandık. Seçim sonrası da uyumlu çalışmalarımız devam etti, bundan sonra da devam edecek. 8 Kasım'da mahalle delege seçimleriyle başlayacak kongre sürecimizin, uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz iktidar yürüyüşümüzün de başlangıcı olacağına inanıyorum" diyerek partililerden destek istedi.