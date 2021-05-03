Kuşadası Davutlar'da bir köpek balığı ölü vaziyette sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar tarafından sahile vurmuş büyük bir köpek balığı bulundu. 3.6 metre uzunluğundaki dev köpek balığı kamyonete yüklenerek götürülürken, köpek balığının nasıl ve niçin telef olduğunun araştırıldığı öğrenildi.

Öğlen saatlerinde sahile büyük bir deniz canlısının vurduğunu gören çevre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahile vuran deniz canlısının büyük bir köpek balığı olduğunu tespit etti. İlk incelemenin ardından olay yerine çağrılan bir kamyonete yüklenen yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı otopsi yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.

Köpek balığının insanlar tarafından uğradığı bir saldırı sonucu mu yoksa doğal nedenlerden dolayı mı telef olduğu merak konusu oldu.