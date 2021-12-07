Kuşadası deprem ile kentsel dönüşüm kurultayına ev sahipliği yapacak

Kentte alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye'nin deprem alanında uzman isimlerinin katılımı ile düzenlenen “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultay yarın gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9'luk depremin şiddetli bir biçimde hissedildiği kenti depreme hazırlamak amacıyla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenecek “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultay yarın saat 09.30'da açılış konuşmaları ile başlayacak.

Saat 10.00'da İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın başkanlığında açılış oturumu gerçekleşecek. Türkiye'nin deprem alanında uzman akademisyenleri, şehir plancıları, hukukçular ile afet yönetimi ve kurtarma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı kurultay halka da açık olacak. Kurultaya katılmak isteyen vatandaşlar için Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarından ücretsiz servis hizmeti sunacak. Servisler saat 09.00'da Belediye Ana Hizmet Binası, Ege Mahallesi Migros, Güzelçamlı Mahallesi ATM'ler ile 09.10'da Davutlar Mahallesi Yeni Camii önünden hareket edecek.

4 oturumdan oluşacak olan Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yanı sıra Kandilli Gözlemevi'nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Doğan Kalafat, İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertaç Ergüven, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, şehir plancısı Necati Uyar, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki katılacak. Kuşadası'nın depremselliği ve yapı güvenliği ile ilgili konularda Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalara ışık tutması hedeflenen kurultayda İzmir depreminde enkaz altında kalan bir depremzede kurtarılma anısını katılımcılarla paylaşacak.