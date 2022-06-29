Kuşadası Devlet Hastanesi, büyüyen altyapısı ile umut oluyor

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın'da Kuşadası Devlet Hastanesi de gelişen sağlık imkanları ile hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın'ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren Kuşadası Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tomografi cihazı tahsis edilirken, yeni diyaliz ve diş üniteleri de eklendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kuşadası Devlet Hastanesi büyüyor ve yenileniyor. Diyaliz Ünitesi inşaatı başladı. Bugüne kadar 15 cihazla diyaliz hastalarına hizmet vermekte olan Diyaliz Ünitemiz yapımı devam eden ve tamamlandığında sağlık turizmi çerçevesinde 26 cihaz ilave ile diyaliz hastalarımıza hizmet verebileceği daha ferah ve güzel bir alana sahip olacaktır. Hastanemize Yeni Tomografi Cihazı. Mevcut tomografi cihazının yanında günümüz teknolojisine uygun tanı ve tedaviyi kolaylaştıracak 64 kesitli periferik görüntüleme yapabilme kapasitesine sahip yeni bir tomografi cihazı Bakanlığımızca tahsis edildi. Planlanan program ve çalışmaların sonucunda hizmete girecektir. 2 Adet yeni Diş üniti daha geliyor. Daha önce 7 ünit ile hizmet veren diş ünitlerimize 2 adet daha kazandırılmış olup önümüzdeki günlerde kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın hizmetine girecektir. İlk kez evde diş sağlığı hizmeti ve anestezi altında hastalarımıza diş tedavisi başarıyla yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.