Kuşadası Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmet vermeye başladı

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne 4 milyon TL'lik bütçe ile alınan MR cihazı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kuşadası Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan MR cihazı ile ilgili olarak yaptığı açıklama da “Kuşadası Devlet Hastanesi'nde vatandaşlarımıza daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için ileri teknolojiye sahip ildeki tek T1 özellikli 1.5 tesla MR (Magnetic Resonans) cihazı, kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte hasta kabul işlemlerine başladı. Kuşadası Devlet Hastanesinde daha önce yer tahsisi yapılan ve yaklaşık 4 milyon TL'lik bir bütçe ile Kuşadası'na kazandırılan Mr Cihazı 7 gün 24 saat hizmet verecek olup çekimler aynı gün içinde yapılabilecek. Manyetik Rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahip olan bu cihaz Talasemi hastalarında hastalığın süreciyle ilgili bilgi verebilecek. Sadece Kuşadası'na değil çevre hastanelerden gelen MR isteklerini de karşılayacak olan yeni MR cihazımız Aydın'a ve Kuşadası halkına hayırlı uğurlu olsun ‘ ifadelerini kullandı.