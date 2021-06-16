Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tatbikat yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi 2021 Hastane Afet Ve Acil Durum Planlaması Tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek amacıyla düzenlenen, bu yıl ki tatbikatta senaryo gereği saat 10.30'da psikiyatri servisinin olduğu birinci kattaki depoda elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Hastane Başhekimi Op.Dr.Yusuf Kuyucu tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller olay yönetim merkezine çağrıldı ve tahliye emri verildi. Koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yaptı. Gerekenlerin yapılması için talimat verdi. Yaşanan bu durum karşısında hastane içindeki hastalar tahliye edildi. Yangından 9 hastanın etkilendiği öğrenildi. Oluşturulan triaj alanında muayeneleri gerçekleştirilen hastaların 6'sı sarı alana alınarak oksijen tedavisine başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olan 2 hasta sevk edildi.

Devlet Hastanesi'nden tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, “Olası bir yangına hazırlık düzeyini artırarak; hızlı, uygun ve etkili müdahalede bulunmak amacıyla yoğun bakımların, acil servislerin ve itfaiyenin katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü tatbikat başarıyla tamamlanmıştır. Tatbikata katılan personelimize ve Kuşadası İfaiye Amirliğine teşekkür ederiz” denildi.