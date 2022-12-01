Kuşadası Devlet Hastanesi'ne 5 yeni diş ünitesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne 5 yeni diş ünitesi hizmete girdi.

Kuşadası Devlet Hastanesi Diş Polikliniği yeni alınan cihazlarla güçlendirildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından 5 adet diş ünitesi ve 1 adet panoramik röntgen cihazı tedarik edildi. Kurulumu tamamlanan yeni cihazlar hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kuşadası Devlet Hastanemize kazandırılan yeni diş üniteleri ve panoramik röntgen cihazı ile hastalarımıza, çok hızlı erken tanı ve kaliteli tedavi hizmeti vermiş olacağız. Sağlık alanındaki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla her geçen gün kendini geliştirmekte ve yeniliklere açık bir anlayışla günümüz standartlarına uyum sağlamaya gayret göstermekte olan Kuşadası Devlet Hastanemiz yenilenen diş ünitelerimiz ve panoramik röntgen cihazı ile vatandaşımız daha iyi hizmet almaya başladı. Panoramik röntgen, çene ve dişlerde gözle görülemeyen kist, çürük ve tümör gibi oluşumların teşhisinde kullanılmakta olup tedavi yapılacak alanı geniş bir biçimde gösterir ve operasyonun başarısını arttırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Durmuş Öztürk ile birlikte Kuşadası Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Türker Yılmaz'dan yeni diş üniteleri ve panoramik röntgen cihazı ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan müdür Açıkgöz, diş hekimleri ile sohbet ederek hekimlere çalışmalarında başarılar diledi.