İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran'da kapılarını açıyor

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor.


Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda açılış öncesi yeni genelge doğrultusunda hazırlıklar yapılmaya başlandı. Buna göre, plajlar ile masa ve şezlong düzenleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturuldu.


Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımız 1 Haziran itibari ile ziyaretçilerimizin hizmetine açılacaktır.Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği için Covid-19 salgın önlemleri alınmış,masa ve şejlong düzenleri oluşturulmuştur. Ziyaretçilerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tüm önlemlere Milli Parkımız sınırları içindede uymalarını rica ediyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.