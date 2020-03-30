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Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı kapılarını kapattı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı korona virüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı korona virüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapattı.


Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Covid-19 pandemisi ile ilgili önlem talimatları,Aydın Valiliğimizin kararı ve vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği amacıyla Milli Parkımız ziyaretçi girişine geçici bir süreyle kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin bu süreci evlerinde geçirmeleri büyük önem taşımaktadır.Bu süreçte bizler ziyaretçilerimize daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz“ denildi.

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