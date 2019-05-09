Kuşadası, dört gün boyunca dünya kruvaziyer sektörünün başkenti oldu

Genel Kurulu, küresel kruvaziyer endüstrisinin Türkiye buluşmasına sahne oluyor. Katılımcılar arasında Royal Carribbean, Celestyal, MSC, Carnival gibi dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin 14'ünün başkan yardımcısı ve üst düzey yöneticileri de yer alıyor.

MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, “Genel kurulumuz boyunca Kuşadası, dünya kruvaziyer endüstrisinin başkenti oldu. Kuşadası'nın yer aldığı Doğu Akdeniz'de bu yıl yolcu sayısında yüzde 22, limanlara gemi yanaşmalarında ise yüzde 20 artış bekleniyor. Kuşadası tekrar geri dönüyor. Birçok gemi rotalarını Kuşadası'na çeviriyor” dedi. Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın, “Kruvaziyer sektörü oyuncuları Türkiye'yi çok iyi biliyor. Ancak kruvaziyer sektörünün ülkemizde yükselişe geçtiği dönemde yerinde görmelerini istedik.Kuşadası, Bodrum ve İstanbul'u tanıtma olanağı bulduk” diye konuştu.

Kruvaziyer endüstrisinin dünyada en büyük kuruluşu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği'nin (MedCruise) 54. Genel Kurulu, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan Ege Port Kuşadası'nın evsahipliğinde gerçekleşiyor. 7 Mayıs Salı günü başlayan genel kurul, 10 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Akdeniz ve doğrudan etkileşim içinde olduğu Karadeniz, Kızıldeniz ve Yakın Atlantik'ten 120 kruvaziyer limanını temsil eden MedCruise'un üyeleri arasında kruvaziyer gemi şirketleri, acenteler, turizm birlikleri de yer alıyor. MedCruise 54. Genel Kurulu'na gelen katılımcılar arasında Royal Carribbean, Celestyal, MSC, Carnival gibi dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin 14'ünün başkan yardımcısı ve üst düzey yöneticileri de yer alıyor.

-Kuşadası geri geliyor

MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, “Genel kurulumuz boyunca Kuşadası, dünya kruvaziyer endüstrisinin başkenti oldu. Genel kurulumuza evsahipliği eden Ege Port Kuşadası'nın yer aldığı Doğu Akdeniz'de bu yıl yolcu sayısında yüzde 22, limanlara gemi yanaşmalarında ise yüzde 20 artış bekleniyor. Bu bütün Akdeniz bakımından çok olumlu bir gelişme” diye konuştu. Kuşadası'na da değinen Pastor, “Kuşadası tekrar geri dönüyor. Birçok gemi rotalarını Kuşadası'na çeviriyor” dedi.

Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın, MedCruise 54. Genel Kurulu'nu Türkiye'de bu dönemde düzenlemek için kendilerinin girişimde bulunduğuna dikkat çekti. Sayın, şunları söyledi: “Kruvaziyer sektörü oyuncuları Türkiye'yi çok iyi biliyor. Ancak kruvaziyer sektörünün ülkemizde yükselişe geçtiği dönemde yerinde görmelerini istedik. Kuşadası, Bodrum ve İstanbul'u tanıtma olanağı bulduk. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz iki yıl kruvaziyer turizminde bir düşüş yaşanmıştı. 2019'da büyüme başladı. Asıl hedefimiz ise 2020 ve 2021'de hedefimizi tutturarak kruvaziyer turizmini tepe noktalara çıkartmak.”

Ege Port Kuşadası Genel Müdür Aziz Güngör ise bir turizm sezonu boyunca Ege Port Kuşadası'ndan 60 ülkenin vatandaşının geçiş yaptığını ifade etti. Kuşadası'nın Tükiye'ye gelen kruvaziyer turistinin yüzde 60'ının kullandığı liman olduğuna dikkat çeken Güngör, “Bu yıl da 200 bin yolcu bekliyoruz. Sayının 2020'de daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.

MedCruise 54. Genel Kurulu'nun ilk günkü açılış resepsiyonuna Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı. Genel Kurul'a katılan bir diğer isim ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Daire Başkanı Elçin Şimşek Öncü oldu. Öncü, genel kurul katılımcılarını Türkiye'nin turizm hedefleri ve İstanbul Yenikapı'da yapılması planlanan yeni kruvaziyer limanı hakkında bilgilendirdi.

-Limanda deneyim paylaşıldı, Efes'te tarih yaşandı

MedCruise 54. Genel Kurulu için Kuşadası'na gelen katılımcılar düzenlenen oturumlarda sektörün geleceğini masaya yatırırken; aynı zamanda Global Ports Holding'in müşteri memnuniyeti sıralamasında en üst sıralarda yer alan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası'nı da ziyaret ettiler. Katılımcılara limanın iyi uygulama örnekleri ve elde edilen deneyimler paylaşıldı. Kruvaziyer gemi şirketlerinin temsilcileri Kuşadası'nın yanı sıra Genel Kurulu izleyen 7 yabancı gazeteci ile birlikte Bodrum'u da ziyaret ederek, Bodrum Kruvaziyer Limanı Bodrum Cruise Port'u yerinde görme fırsatı buldu.

Kuşadası'nın Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer destinasyonu olmasında başlıca role sahip Efes Antik Kenti'nde bir akşam geçiren katılımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Celsus Kütüphanesi'nde düzenlenen gala yemeğinde tarihi atmosferde keyifli bir gece geçirdi. MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, Global Ports Holding'in genel kurula desteğinden dolayı Ceo Emre Sayın'a teşekkür plaketi takdim etti. Etkinliğin son günü MedCruise 54. Genel Kurulu kapanış yemeği Kuşadası Belediyesi desteğiyle Güvercinada'da gerçekleşecek.