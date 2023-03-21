Kuşadası ‘Dünyanın Merkezi'ne Adını Yazdırıyor

Kuşadası Belediyesi, Hırvatistan'ın Ludbreg kenti ile kardeş şehir olma kararının ardından 1 Nisan'da Ludbreg'de geleneksel olarak düzenlenen ‘Dünyanın Merkezi Günü'nde kent meydanına ilçenin adını yazdıracak.

Kuşadası Belediyesi, Belediye meclisinin onayıyla Hırvatistan'da bulunan ve ev sahipliği yaptığı restorasyon atölyesi ile üzüm bağlarıyla tanınan Ludbreg kenti ile kardeş şehir olma kararı aldı. Ludbreg Belediyesi, her yıl kent merkezinde düzenlediği ve kardeş şehir olma kararı aldığı kentlerin tanıtımına yer verdiği ‘Dünyanın Merkezi' etkinliğine bu yıl Kuşadası Belediyesi'ni davet etti. Etkinlik sonunda Ludbreg Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan ‘Dünyanın Dairesi ‘ne kardeş şehir tanıtımının sürdürülebilirliği amacıyla Kuşadası'nın adı eklenecek.

İki kent arasında protokolün imzalanmasının ardından ise Kuşadası ve Ludbreg belediyeleri turizm, kültür, sanat, ekonomi, eğitim ve enerji alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek. Ayrıca iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşım ağı oluşturularak ihtiyaç durumunda karşılıklı teknik ve idari yardımlaşma sağlanacak.