Kuşadası emniyeti ilçede kuş uçurtmuyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken; tabanca, tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı eve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Bayraklıdede Mahallesi'nde şüpheli şahıs ve araçlar üzerine yapılan uygulamada şüphelendi motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasına A.G. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde ve motosiklette yapılan aramalarda; 1 adet 7.65mm çapında tabanca, tabancaya takılı vaziyette 6 adet 7.65mm çapında dolu fişek,1 parça halinde net 0.70 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan motosiklet üzerinde yapılan kontrollerde motosiklette takılı bulunan plakanın sahte olduğu, motosikletin şasi numarası sorgusunda d çalıntı motosiklet olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü A.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.