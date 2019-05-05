İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Engelliler Köyü'nde bahar şenliği düzenlendi

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 10.

Geleneksel Bahar Şenliği Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde gerçekleşti. Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 10. Geleneksel Bahar Şenliği'ne aralarında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de bulunduğu kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı


Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, yağmur ve fırtınaya rağmen katılımcılara gösterdikleri ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Güler, şenlikten elde edilen tüm geliri Engelliler Köyü'nün ihtiyaçları için harcanacağı söyledi. Şenlikte, Engelli öğrenciler çeşitli oyunlar sahneleyip, dans gösterileri yaptı. Engel tanımayan Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin ortaya koyduğu etkinlikler katılımcıları hem duygulandırdı, hem de coşturdu. Ayrıca, Engellileri bir yıl içinde yaptıkları takı, el işleri ve hediyelikler, şenlikte satışa sunuldu.


Bu arada, Bahar şenliği kapsamında engeliler köyü hami okulu Kuşadası Şehit Kaya Aldoan Lisesi ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri birlikte Kuşadası Erdoan Öven Engelliler Köyü'nü ziyaret etti. Her iki lisenin öğrencileri de ziyaret sırasında engelli arkadaşlarıyla halk oyunu oynayıp, şarkılar söyledi ve birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.