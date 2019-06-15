Kuşadası eski Belediye Başkanı Altungün'den açıklama

Esat Altungün, sosyal medyada yapılan “ ilçe başkanı olacağı “ yönündeki paylaşımların ardından bir açıklama yaptı. İlçe başkanı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Altungün, “ Bu paylaşımlar partimizi ve milletvekillerimizi yıpratmaya yöneliktir “ dedi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Altungün, şunları söyledi. “ Değerli hemşerilerim, Saygıdeğer Kuşadalılar. Son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında yapılan gerçek dışı değerlendirmeler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için bu açıklamayı sizlerle paylaşmak zorunluluğu doğdu. Bilinmesini isterim ki, “ AK Parti ilçe başkanı olacağım “, “ Bu konuda milletvekilleriyle görüşmeler yaptığım “ ve “ Ankara'da girişimlerde bulunduğum “ yolundaki paylaşımların hiçbir doğru değildir. Paylaşımlarda iddia edildiği gibi, ne bana ne de vekillerimize bu konu hakkında bilgi edinmek için bir talep gelmemiştir. Böyle gerçek dışı spekülasyonların gayesi, hem AK Parti'ye hem de milletvekillerimize zarar verme girişiminden ibarettir. 9 Kasım 2018 tarihinde üye olduğum partimin her zaman hizmetinde çalışacağımın ve bu gibi gerçek dışı paylaşımları ve dedikoduları üreterek partimize ve milletvekillerimize zarar vermeye çalışanlarla mücadele edeceğimin bilinmesini kamuoyuna saygıyla sunarım “