Kuşadası Esnaf Odası iftar yemeği düzenledi

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası verdiği iftar yemeği ile Kuşadası'nda esnaf, protokol, halk ve siyasileri buluşturdu.

Esnaf Odası önündeki Sabucalı Sokakta verilen İftar Yemeğine, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Aykut Kuş, Mhp ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, Mhp Meclis Üyesi Murat İnan, Chp Meclis Üyeleri, çok sayıda esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit'in yaptığı dua ile oruçları açan vatandaşlar birlikte nice ramazanlara diyerek emeği geçenleri kutladı. KESO yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım yaptığı açıklamada “ Esnaf odası Yönetim kurulu olarak lüks mekanlar yerine kendi sokağımızda esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte olmak istedik. Bu mübarek günde üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açtık. İftarımızda bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle esnafımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Esnaf Odası olarak sosyal anlamda elimizden geldiği ve bütçemizin elverdiği sürece bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.