Kuşadası Esnaf Odası 'Kentler Çocuklarındır' etkinliği düzenliyor

ve 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 100 çocuk için “Kentler Çocuklarındır” gezisi düzenleyecek.

Kuşadası'nda gerçekleştirilecek Turizm Haftası boyunca 15 Nisan Pazartesi ve 17 Nisan Çarşamba günleri düzenlenecek olan “Kentler Çocuklarındır” etkinliklerinde KESO, diğer Sivil Toplum Örgütleri TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) ve ATRO (Aydın Turist Rehberleri Odası) ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği Soğucak, Kirazlı, Yaylaköy, ve Yeniköy'deki okullarımızda okuyan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşacak 100 kişilik öğrenci topluluğu kentimizin İkioluklu Mahallesi, KUAKMER Müze Evi, Kale Kapısı, migro minyatür müzesi ve Kervansaray gibi kentin hafızasında yer almış yer ve anıtları Profesyonel Turist Rehberi abla ve ağabeyleri ile birlikte gezerek bilgilendirilecek. KESO Başkanı Ahmet Çalım “ Turizm ilçesiyiz ve turizmin önemini çocuklarımızla şimdiden paylaşmakta yarar var. Bu yaşta kentimizi tanımaya, turistik mekanlarımızı öğrenmeye başlayacaklar ve çocuklarımızın ileriki yıllarda ilçemiz turizmi için çok faydalı bireyler olacaklarına eminim. KESO şimdilik sadece Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen bu gezi ve turların ileride de Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde daha da yaygınlaştırılması ve çocuklarımızın içerisinde yaşadığı kentin hafıza mekanları konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır “ dedi.