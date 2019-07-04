KUşadası Esnaf Odası'ndan eğitim seferberliği

Kuşadası esnaf ve sanatkarlar odası sadece esnaf üyelerine değil ailelerine de katkı vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene esnafların 5,6,7 ve 8. sınıfta okuyan çocuk ve torunlarına Temmuz ayından itibaren ücretsiz matematik kursu veren KESO bu yılda Matematik ve İngilizce kursu vermeye devam edecek. Konuyla ilgili olarak KESO yönetim kurulu başkanı Ahmet Çalım “sadece üyelerimize değil ailelerine de oda imkanlarımızdan faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle üyelerimizin çocuk ve torunlarına eğitimlerinde katkı sağlamak için geçtiğimiz yıl matematik kursu başlatmıştık, bu yıl İngilizce kursunu da ekleyerek Temmuz ayından itibaren eğitimlerimize devam edeceğiz. İlerleyen günlerde bu kurslarımızın çeşitliliğini arttıracağız. Çocuklar hepimizin çocukları, onlar bu ülkenin geleceği ve eğitimlerine bir katkımız olacaksa ne mutlu bizlere” dedi.