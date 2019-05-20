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Kuşadası Esnaf Odası'ndan gençlere meslek tanıtımı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) ortaokul öğrencilerini sanayi esnaflarıyla bir araya getirdi.


KESO meslek tanıtımları projesi kapsamında Belkent ortaokulu öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde Kuşadası sanayi sitesinde bazı meslek ustalarını iş yerlerini dolaştı. Gidilen iş yerlerindeki ustalar tarafından yapılan işlerle ilgili hem bilgi aldılar hem de bazı pratik işleri uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrencilerle beraber dolaşan KESO yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım “Bu proje kapsamında amacımız çocuklarımızın gelecek planlamalarında sanayi işleri ile ilgili fikirlerinin oluşması için bilgilendirmek ve aynı zamanda okul tatillerinde ki boş zamanlarında ilgi gösterdikleri işlerde çıraklık eğitimi almalarını sağlamak. Proje kapsamında çeşitli aralıklarda öğrencilerimizi esnaflarımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.


Örenciler sanayi sitesinde Tornacı, Kaportacı, Araba tamircisi, Demir ve pvc doğrama, Camcı, Bobinajcı ve Marangoz atölyelerini gezdikten sonra öğlen yemeklerini de sanayi lokantasında yediler.

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