Kuşadası Esnaf Odası'nın desteğiyle lisede Atatürk köşesi açıldı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası(KESO)'nın desteğiyle, Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan Atatürk köşesi törenle açıldı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da (KESO) katkı verdiği Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atatürk köşesinin açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, okul yönetimi, öğretmenler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım “Odamız ile lisemiz arasında her zaman güçlü bir bağ mevcuttur. Meslek lisesi esnaflarımızın birçok dalında alt yapıdan çocuklarımızı yetiştiriyor. Lise müdürümüz Abdullah Yavuz beyden Atatürk köşesi için destek talebi gelince hiç tereddüt etmeden yönetimce esnafımız adına kabul ettik. Atamız için hazırlanmış bu bölüme destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.