Kuşadası esnafına ücretsiz maske dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koron avirüs salgını tedbirleri dolayısıyla 21 Mart'ta kuaför ve berberlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs itibariyle açılacağını duyurmasıyla birlikte, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım harekete geçti. Bugün sabah 09.00'da esnafların kepenk açmasıyla birlikte 1000 adet su geçirmez nano maskesi dağıtan Çalım, bu zor günlerin geçeceğini söyleyip esnaflara hayırlı işler diledi.