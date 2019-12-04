Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ve Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin bir araya gelmesi ile oluşan üçlü protokol kent tanıtımı kent hafızası ve yeni bir sanat merkezinin yapılması için ilk adımı attı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV ve KUFSAD Başkanı Levent Köylü'nün protokol imza töreninde her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları hazır bulundu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kuşadası Fotoğraf Festivali (Kuşadası Foto) ile ilgili protokol imzalanması ve Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi'nin açılması ile ilgili protokolün imzalanması için bir araya geldik. Bu projenin 4 ana çıktısı olacak. 1. Kuşadası Photo, 2.Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi, 3.Kuşadası Kent Görsel Belleğinin Arşivlenmesi ve 4. Kent Görsel Belleği Müzesi.Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi'nin içerisinde bir görsel kent hafızası arşivlenecek. Bu faaliyetler kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda Kent Görsel Belleği Müzemizin de içeriğini oluşturacak. KUSADASI PHOTO ile bugüne kadar yapılmış fotoğraf festivallerinin dışına çıkacağız. 12 ay sürecek bir etkinlik takvimi olacak. Çok uzun süredir hazırlandığımız bu projeleri bugün imzaladığımız protokol ile taçlandırmış olduk. Belediye Başkanımız Ömer Günel ilk günden bu yana yanımızda durdu. Kendisi bu projelerin büyük bir paydaşıdır. Hem KUFSAD hem KUSAV hem de Kuşadası Belediyesi bu çalışmaların paydaşlarıdır. Fakat bu işin en büyük paydaşı Kuşadalı'lardır. Tüm Kuşadalı'ların bu projelere ortak olup bizlerle beraber yürümelerini arzu ediyoruz. Projelerin hem Kuşadası hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel protokol imza töreninde uzun süren tüm detayları ile planlanan bir çalışmanın bugün taçlandırıldığını belirterek, “ Bugün imzaladığımız bu protokolün 4 ayağı olacak. Öncelikle Kuşadası ikinci bir sanat sergi merkezine kavuşacak. Kentlerin tarihi, belleklerinin zenginliği ile ölçülebilir. Bellekleri ne kadar zengin, ne kadar çok ve çeşitlilik içindeyse o kentin dünya sahnesinde aldığı rol o kadar çok olur. Ve yine kentleri geleceği taşıyan bellekleridir. Fotoğraflar ise bir kentin hafızasıdır. Fotoğrafın gücünün ve etkisinin farkında olan çağdaş kentler, kendi belleklerini de içinde barındıran fotoğraf müzelerini kurmuşlardır. KUSADASI PHOTO ile tüm dünyadan ve Türkiye'den fotoğraf sanatçılarının kentimize geleceği ve yıl içine yayılarak 12 ay sürecek bir fotoğrafçılık festivali olacak. Böylelikle hem kentimizin dünya çapında tanıtımı için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız hem de Kuşadası görsel belleğinin arşivlenmesini sağlayacağız. Bu arşivimizi de yakın zaman içinde açacağımız müzede sergileyeceğiz. Bu çalışmada Levent Köylü başta olmak üzere katkı veren herkese Kuşadası adına teşekkür ediyorum” dedi.