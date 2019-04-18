Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği halı saha turnuvası başladı

Genç yaşında hayatını kaybeden turizmci Atınç Gür adına düzenlenen turnuvanın açılışını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptı

Açılışta konuşan Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı, “Geleneksel hale getirdiğimiz Halı saha ligimizi erken yaşta kaybettiğimiz Değerli Turizmci Atınç Gür'e adadık, Atınç Gür' ün çok iyi bir Galatasaray'lı, çok iyi bir Kuşadalı, en önemlisi çok iyi bir insandı. Atınç'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve rahmetli Atınç Gür'ün oğlunun başlama vuruşunu yaptığı turnuva yaklaşık 1 ay sürecek ve Mayıs ayının 2. Haftasında yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek. Dernek üyelerinin ve Gür ailesinin hazır bulunduğu açılış maçına çok sayıda sporsever katıldı. Galatasaray'ın efsanevi kalecileri olan Turgay Şeren, Hayrettin, Simoviç, Mondragon ve Tafarel'in adını taşıyan 5 takımın katılımı ile düzenlenen turnuva Kuşadası'nda büyük ilgi görmeye devam ediyor.