Kuşadası Gazeteciler Derneğinin yeni Başkanı İskender Avcı oldu

Kuşadası Gazeteciler Derneği'nde olağan kongre düzenlendi. Yapılan seçim sonrası oyların çoğunluğunu alan İskender Avcı, Kuşadası Gazeteciler Derneği'nin yeni Başkanı oldu.

? Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası salonunda gerçekleşen seçimde, Zeynep İnak ve İskender Avcı başkanlık adaylığını açıklamıştı. Saat 11.00'da başlayan seçimde, derneğe kayıtlı 25 üye oy kullandı. Seçim sonrası 13 oy alan İskender Avcı, Kuşadası Gazeteciler Derneği'nin yeni Başkanı seçildi. Açıklama yapan Avcı "Derneğimiz yıllardır pasif halde kalmıştı. Ben bir gazeteci olarak buna üzülüyordum ve aday oldum. Gazeteci arkadaşlarımla tek tek görüştüm ve yapmak istediklerimi paylaştım. Sağolsunlar beni başkan olarak seçtiler. Bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni Başkan İskender Avcı'nın yönetimi Ekrem Keser, Kudret Arısoy, Ömer Acar, Özgür Özmavi, İsmail Dilşen ve Arif Cemrek'ten oluştu.