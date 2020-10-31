Kuşadası geceyi sokakta geçirdi

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından büyük korku yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte gece boyunca evlerine girmedi. Geceyi sokakta geçiren Kuşadalılar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, sıcak çorba dağıttı.

Kuşadası Körfezi sabah saatlerinde 08.31'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem ile bir kez daha sarsıldı. Geceyi sokakta, arabalarında ve parklarda geçiren Kuşadalılar, için parklarda sahra çadırları ve normal çadırlar kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AYBA ve Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ARYA tarafından 3 noktada geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı, sıcak çay ikramında bulunuldu.

Bu arada, depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası, İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yaparak, Kuşadası genelinde 4'ü ağır olmak üzere 100 hasarlı ev bulunduğunu tespit etti. İnşaat Mühendisleri Odası ile belediye ekiplerinin Kuşadası Merkezi ile birlikte Davutlar, Güzelçamlı ile tüm mahallelerde incelemeleri sürüyor. Boşaltılan binalardaki engelli vatandaşlar ise turistik tesisler ve tatil köylerine yerleştirildi.