Kuşadası geleceğin arama kurtarma köpeklerini ağırladı

Kuşadası, arama kurtarma köpeklerinin belirlenmesinde ilk aşama olan ‘Uluslararası Standartta Refakat Köpeği Sınavı'na ev sahipliği yaptı. Sınava giren farklı ırklardan 50 özel eğitimli köpek, arama kurtarma köpeği olabilmek için hünerlerini sergiledi. Köpekler, sahipleriyle sağladıkları uyum kadar güzellikleri ile de dikkat çekti.

Uluslararası Köpek Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) ile Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED) tarafından düzenlenen “İtaat ve Refakat Sınavı ile Sosyal Köpek Sınavı” Davutlar Mahallesi'nde bulunan Yalçın Berber Spor Tesisleri'nde yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen sınava Türkiye'nin farklı kentlerinden 50 köpek katıldı. Özel eğitimli köpeklerin ‘Uluslararası Standartta Refakat Köpeği Sınavı (BH), Yavru Köpeklerin Sosyallik Sınavı (YKS) ve Yetişkin Köpeklerin Sosyallik Sınavı (SKS) olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilen sınavda, parkura çıkan köpekler sahipleriyle uyum içerisinde verilen komutları yerine getirdi. Ardından uzman hakemler tarafından köpeklerin sahipleri tarafından verilen komutlara uyup uymadığına bakılarak puan verildi. Yaklaşık 6 saat süren sınavda köpeklerin kalabalık ortamlarda sergiledikleri davranışlara bakılarak saldırganlık seviyeleri ölçüldü. KIF Yönetim Kurulu Üyesi ve KÖPED Başkanı Göktan Eker, KÖPED İzmir Sorumlusu Oktay Gülsaçan ve KÖPED Aydın Sorumlusu Turgay Demir'in gözetmen olarak bulunduğu sınavda KIF Federasyonu'nun kayıt ve ırk değerlendirme etkinliği de yapıldı. Sınavın sonunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine uzman hakemler tarafından ödülleri ve arama kurtarma köpeği olmak için ilk aşamayı geçtiklerine dair sertifikaları verildi.

KIF Yönetim Kurulu Üyesi ve KÖPED Başkanı Göktan Eker bu tarz organizasyonların can dostların yeniden sosyal hayata kazandırılması için önemli olduğunu belirterek, “Irklarına bakılmaksızın köpeklere yönelik sınavların gerçekleştirilme nedeni, bilinçli bir şekilde eğitim aldıktan sonra toplumda diğer canlılarla uyum içerisinde yaşayabildiklerinin belgelenmesidir. Sokak ve barınak köpeklerini de bu kategoriden ayıramayız. İnsanların sevmediği, tekmelediği ve canını yaktığı sokak köpeklerinin arasından arama kurtarma köpeği sınavını geçen can dostlarımız oldu. Bizim sokak köpeklerine karşı olan olumsuz tutumlarımız bir gün hayatımızı kurtarabilecek potansiyelde olan köpekleri bizden uzaklaştırabilir. Aynı şeyi yasaklı ırklar için de söyleyebiliriz. Bir köpeği ırkından dolayı yasaklamak doğru bir şey değil. Köpeklerin mizacı ve karakteri önemlidir. Irk yasağı getirip, onları istismar eden insanlara yönelik bir yaptırım olmadığı sürece sokak köpekleriyle ya da yasaklı ırklarla ilgili sorun bitmez. Merkezi bir politika ve yerel yönetimlerle maksimum iş birliği yapılması bana göre en doğru olacak karardır” diye konuştu.

Yalova'dan dört buçuk aylık köpeği Yogi ile YKS sınavına katılmak için gelen Yusuf Çiçek, köpeklerin sahipleriyle birlikte yaptıkları etkinliklerin köpek ve sahibi arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek “Köpek bakmak sadece önüne yemek koyup evini korumasını beklemek değildir. Köpeklerin sahipleriyle yaptığı etkinlikler aradaki bağı güçlendirme konusunda çok etkilidir. Ben de işten vakit bulduğum sürece köpeğim Yogiyle birlikte etkinlikleri takip ederek katılmaya özen gösteriyorum” dedi.

Sınavların ardından KÖPED Başkanı Göktan Eker, KÖPED Aydın Sorumlusu Turgay Demir ve KIF Hakemi Talih Sarı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret ederek organizasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.