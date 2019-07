Türkiye'nin en önemli müzik etkinliklerinden biri olan Kuşadası Gençlik Festivali başladı. 5 gün sürecek ve 14 Temmuz tarihinde sona gerecek festival için Türkiye'nin çeşitli illerinden gençler Kuşadası'na akın etti.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenen KuşadasıGençlik Festivali, 5 gün boyunca yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşen festivalin ilk gününde Teoman, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Aslı Gökyokuş, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek, Pamela, Baba Zula, Dolu Kadehi Ters Tut, Dilhan Şeşen ve Nelly White sahne aldı.

Büyük ilgi gören festivalin diğer programı ise şöyle:

11 Temmuz Perşembe: Emre Aydın, Halil Sezai, Zakkum, Bülent Ortaçgil, Ozbi ft Gülce Duru, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Cem Adrian, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur, Yok Öyle Kararlı Şeyler, 3 Deyince

12 Temmuz Cuma, Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Gülçin Ergül, Şanışer ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar, İskender Paydaş, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda, Ümit Olgun & Paryalar

13 Temmuz Cumartesi: Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Flört, Gazapizm, Eda Baba, Sattas, Dalganabak

14 Temmuz Pazar: Pentagram, Sagopa Kajmer, Pera, Can Gox, Black Tooth, Kül, The Madcap, Selda Bağcan, Adamlar, Fatma Turgut, Deniz Tekin, Yirmi7, The Pacifico Band, Başıbozuk.