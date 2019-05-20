Kuşadası gençlik konseri ile coştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları Kuşadası'nda gün boyu sürdü.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, saat 22.00'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Emre Aydın ve Hande Ünsal konserleri ile devam etti. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, ünlü sanatçılar Emre Aydın ve Hande Ünsal tarafından seslendirilen şarkılarla coşkulu bir gece geçirdi.

Konserde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı milli mücadele ateşini yaktığı bu önemli günün 100. yıldönümünde burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Değerli sanatçılarımız Emre Aydın ve Hande Ünsal'a davetimizi kırmayıp bu akşam bizlerle oldukları için çok teşekkür ederim” dedi.

Bu arada, Kuşadası'nda vatandaşlara 19 Mayıs'ın 100. Yıl şerefine 19 bin karanfil dağıtıldı. Kuşadası'nda uzun yıllardır esnaflık yapan Cano lakaplı Musa Gencer'in destekleriyle Kuşadası Belediyesi tarafından 19 bin karanfil dağıtıldı.