Kuşadası Gençlikspor Başkanı Behçet Alp istifa etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Kuşadası Gençlikspor'da 2016 yılının Temmuz ayından beri başkanlık görevini yürüten Behçet Alp, yerel seçimlerin ardından istifa kararı aldı. Kulüp binasında yapılan toplantıda istifa kararını açıklayan Behçet Alp, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler önce CHP'den belediye başkan adayı olmuş ancak partisi tarafından aday gösterilmemişti.

Bu arada, Behçet Alp'in istifasıyla başkanlık görevine yönetim kurulu üyesi Yaser Doğan'ın vekalet edeceği öğrenildi. Kuşadası Gençlikspor Başkan Vekili Yaser Doğan, kongre tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi.