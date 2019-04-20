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Kuşadası hızlı bir şekilde turizm sezonuna hazırlanıyor

AYDIN (İHA) – Kuşadası’nda sezona hazırlık çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

AYDIN (İHA) – Kuşadası'nda sezona hazırlık çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalar ile Kuşadası 2019 turizm sezonuna hazırlanıyor. Fen işleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda öncelikle şehrin ana arterlerinden Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar Caddesi, Balıkçılar Meydanı'nda bakım onarım ve çevre iyileştirmeleri yapıldı.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Suvari, "Kentimizi turizm sezonuna hazırlamak amacı ile yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi birimleri ile belediyemiz birimleri büyük bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. Turizm kenti olarak cadde ve sokaklarımız kentimizin vitrinidir. Bu nedenle çalışmalarımızı kentimizin ana arterlerinde başlattık. Bu noktalarda bakim onarım ve iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günler Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz uyumlu çalışmalar belediyemizin tüm birimlerine de yansımış olacak.” dedi.

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