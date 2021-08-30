Kuşadası İlçe Başkanı Alp: 30 Ağustos 7 düvelim işgal girişimine karşı cesur bir direniştir

DEVA Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada “30 Ağustos tarih sayfalarında özgürlük uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandığı bir zaferdir. Bu zaferi kazanan Başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve Gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin şanlı zaferler ve kahramanlık destanları ile dolu olduğunu belirten Başkan Behçet Alp, mesajında “30 Ağustos Zaferi'ni kazanan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. 30 Ağustos, 7 düvelin işgaline karşı direnenler cesur kahramanlarımızın bizlere bu toprakları armağan ettiği gündür. Bizler ise dün olduğu gibi bugün ve yarında cesaretini yüreğinde taşıyan, tam bağımsız Türkiye için mücadele eden, önce vatan diyen atalarımızın izinde yürümeye devam edeceğiz” diyerek yüreği vatan sevdası ile çarpan herkesin Zafer Bayramı'nı kutladı.