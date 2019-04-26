Kuşadası ilçe idare kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki ilçe idare kurulu toplantısına 31 Mart yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanlığına seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilk kez katıldı. Kuşadası'nda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti ilçe başkanları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri toplantıda turizm sezonu hazırlıkları ele alındı. Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Günel, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, uyumlu çalışmayla sorunların daha kısa sürede çözüleceğini söylediler.