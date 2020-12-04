Kuşadası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını ve sigara yasağıyla ilgili önlemler değerlendirildi.

Kuşadası Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Sadettin Yücel'in dışında Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen ile Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zabıta temsilcileri katıldı. Toplantıda salgınla mücadele konusunda ülke genelinde uygulamaya konulan yeni tedbirlerin uygulanması, takip edilmesi ve bu konuda hem vatandaşların hem de ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.