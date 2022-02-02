Kuşadası ile Girne kardeş şehir olacak

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm başkenti Girne kardeş şehir olma kararı aldı. Girne Belediye Meclisi'nin ardından Kuşadası Belediye Meclisi'nde kardeş şehir olma kararı onaylandı. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Girne ile kardeş şehir olma kararımız kentimize kültürel, turistik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında Dış İlişkiler Müdürlüğünün Girne ile kardeş şehir olunması yönündeki talebi oybirliğiyle kabul edildi. Girne Belediye Meclisi'nde Kuşadası ile kardeş şehir olunması kararının onaylanmasının ardından Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan kararla da kardeş şehirlik ilişkisi somutlaştı. Kararın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından Kuşadası Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında imzalanacak protokolle iki şehrin kardeş şehir olması süreci tamamlanacak.

Kuşadası Belediyesi olarak pek çok alanda iş birliği yapma ve ortak projeler geliştirme olanağı sunan kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Tıpkı Kuşadası gibi bir liman kenti olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm başkenti olarak bilinen Girne ile kurduğumuz kardeş şehir ilişkisi, karşılıklı dostluğumuzu ve iyi niyetimizi pekiştireceği gibi özellikle turizm, eğitim, kültür, ekonomi ve enerji alanlarında yeni iş birliklerine ve ortak projelere vesile olacaktır. Öte yandan bilgi ve deneyim paylaşımına kapı aralayacaktır. İki kente de önemli bir katkı sağlayacak olan kararın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.