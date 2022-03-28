Kuşadası ile KKTC arasında dostluk ve iş birliği köprüsü

Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Meclisleri Koordinatörü Münür Öztürk'ün de eşlik ettiği buluşmada Kuşadası ile KKTC arasındaki dostluk ve turizm faaliyetlerini geliştirmek için nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden KKTC ile arasındaki dostluk ve turizm ilişkilerini geliştirmek için harekete geçti. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Meclisleri Koordinatörü Münür Öztürk ile bir araya geldi. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan'ın da katıldığı görüşmede Kuşadası ile KKTC arasındaki turizm bağlarının daha da geliştirilmesi ve kruvaziyer gemilerinin rotasına Mağusa Limanı'nın da eklenmesi için izlenmesi gereken yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Kıbrıs'ta yaşayan gençlerin Türkiye ile yakından bağ kurmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanlarından biri olduğunu belirten KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, “Öncelikle bizleri misafir eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Ülkemizdeki kruvaziyer turizmini geliştirmek için Kuşadası'nın sahip olduğu tecrübelerden faydalanmak bizim için çok önemli” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkilere çok büyük önem veriyoruz. Ayrıca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. KKTC'deki kruvaziyer turizminin gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu. Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Meclisleri Koordinatörü Münür Öztürk'ün de eşlik ettiği buluşmada Kuşadası ile KKTC arasındaki dostluk ve turizm faaliyetlerini geliştirmek için nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden KKTC ile arasındaki dostluk ve turizm ilişkilerini geliştirmek için harekete geçti. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Meclisleri Kordinatörü Münür Öztürk ile bir araya geldi. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan'ın da katıldığı görüşmede Kuşadası ile KKTC arasındaki turizm bağlarının daha da geliştirilmesi ve kruvaziyer gemilerinin rotasına Mağusa Limanı'nın da eklenmesi için izlenmesi gereken yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Kıbrıs'ta yaşayan gençlerin Türkiye ile yakından bağ kurmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanlarından biri olduğunu belirten KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, “Öncelikle bizleri misafir eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Ülkemizdeki kruvaziyer turizmini geliştirmek için Kuşadası'nın sahip olduğu tecrübelerden faydalanmak bizim için çok önemli” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkilere çok büyük önem veriyoruz. Ayrıca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. KKTC'deki kruvaziyer turizminin gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.