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Kuşadası jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

Kuşadası jandarması, Kuşadası’nın mahallelerine sefer yapan toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı.

Kuşadası jandarması, Kuşadası'nın mahallelerine sefer yapan toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, salgına karşı mücadele için maske, mesafe ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kirazlı mahallesinde toplu taşıma araçlarını kontrol eden jandarma ekipleri, araçların sürücüleri ve yolculara yönelik maske, mesafe ve denetim konusunda eğitim ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

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