İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası jandarmasından ormanlara sıkı denetim

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde orman yangınları ile müdahale çerçevesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı denetim ve gözetimlerini aralıksız sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınları ile müdahale çerçevesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı denetim ve gözetimlerini aralıksız sürüyor.



Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Ormanlık alanlarda sık sık gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de denetimler sürüyor. İlçe genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ekipler, vatandaşları yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz ederek, mangal ve ateş yakılmaması uyarısında bulundu. Jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimlerinin belirlenen programa göre devam edeceği öğrenildi.

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